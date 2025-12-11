English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತಿಲ್ಲ.. ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇದೇ ಸಕಾಲ! ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ..

Relationship Tips: ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಈ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 11, 2025, 01:52 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ

newly married daughter-in-Law: ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಗಳ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ "ನೀನು-ನಾನು" ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಅದ್ಭುತ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಮನೆಯ ಅತ್ತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮನೆ, ಜನ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸದು. ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅತ್ತೆ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಹೊಸ ಸೊಸೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದದ್ದು ಯೋಚಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅವಳ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪುರುಷರ ಈ ಗುಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ! ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗೀರು ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗೋದು ಇಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ..

ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮೋಜಿನ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಸೊಸೆಗೆ ತಾನು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಕೇವಲ ಸಂಗಾತಿಯಾಗದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಆ ಬಂಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ: ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಸಂವಹನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೈನಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚದೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು: ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾವ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ: ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಾದಿಸುವ ಬದಲು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕೇಳುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ: ನವವಿವಾಹಿತರು ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಅತ್ತೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಸಹಜ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊಸೆ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದರೆ, ಸೊಸೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೇವಲ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಅದು ಹೃದಯದ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

