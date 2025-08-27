ಎಷ್ಟೇ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ... ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..

cloth washing tips: ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮೊದಲು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆಗಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲೆಯಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾರ್ಜಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೊಸದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು –
ನಿಂಬೆ
ನಿಂಬೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ, ಕಲೆ ಬೇಗ ಮಾಯವಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ತಾಜಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ
ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ. ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನೆಗರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬೆವರಿನ ಕಲೆ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಉಪ್ಪು
ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನು 2–3 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳು ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಂಬೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು – ಈ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ – ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.