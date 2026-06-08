husband and wife should never hide these things: ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಆಗುವುದು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡನಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಗಂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಸಂಸಾರವು ಹಾಲಿನ ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಆದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಡಕುಗಳು ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲೇಬಾರದು. ಅದು ಎಂತಹದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವತಃ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದಂಪತಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ನಡುವಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಎನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಭದ್ರತೆ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು, ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದರೆ ಇಬ್ಬರ ಖುಷಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತರುತ್ತದೆ.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒತ್ತಡ ಆಗುವುದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಮನಸ್ಸು ಸುಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾದಿ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಲ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಇರಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.