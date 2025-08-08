ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಫೇಸ್ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು 8-10 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಈ ಎರಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)