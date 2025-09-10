Anti Aging Diet: ಸದಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಯುವಕರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಆ್ಯಂಟಿ-ಏಜಿಂಗ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು, ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳನ್ನು' ಬಳಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಯೌವನವನ್ನು ಮರಳಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಯಸ್ಸು 40ದಾಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂತಿಯುತ, ಹೊಳೆಯುವ, ಯೌವನಭರಿತ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೆಂದರೆ...
ಟೊಮೆಟೊ:
ಅಡಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ತರಕಾರಿ ಎಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಟೊಮೇಟೊ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟೊಮೇಟೊದಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ನೆರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೊಮೆಟೋದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು:
ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ದೇಹವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಗೆಣಸಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು:
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಜೀವಕೋಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು:
ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿ ಕಾಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾವಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯೌವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್:
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ:
ಪ್ರತಿದಿನ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.