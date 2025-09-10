English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದುಬಾರಿ ಆ್ಯಂಟಿ-ಏಜಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಯಸ್ಸು 40 ದಾಟಿದ್ರೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರ

Anti Aging: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸುರಿದು ಐಶಾರಾಮಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕು ನಿವಾರಿಸಿ ಚಿರ ಯುವಕರಾಗಬಹುದು. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 10, 2025, 03:40 PM IST
  • ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ
  • ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳೇ ಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ
  • ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಲಭ ಪರಹಾರ

ದುಬಾರಿ ಆ್ಯಂಟಿ-ಏಜಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಯಸ್ಸು 40 ದಾಟಿದ್ರೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರ

Anti Aging Diet: ಸದಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಯುವಕರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಆ್ಯಂಟಿ-ಏಜಿಂಗ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು, ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 'ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನು' ಬಳಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಯೌವನವನ್ನು ಮರಳಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಯಸ್ಸು 40ದಾಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂತಿಯುತ, ಹೊಳೆಯುವ, ಯೌವನಭರಿತ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೆಂದರೆ... 

ಟೊಮೆಟೊ: 
ಅಡಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ತರಕಾರಿ ಎಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಟೊಮೇಟೊ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟೊಮೇಟೊದಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೀನ್‌ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ನೆರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೊಮೆಟೋದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು: 
ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ದೇಹವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಗೆಣಸಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ..! ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ.. ಮೇಕಪ್‌ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ..!

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು: 
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಜೀವಕೋಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು: 
ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿ ಕಾಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾವಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯೌವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್:  
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ, ಹೀರೆಕಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಬಳಕೆಯೂ ಸುಲಭ

ಗ್ರೀನ್ ಟೀ: 
ಪ್ರತಿದಿನ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.  

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Anti Aging RemediesHome Remediesskin careAnti Aging DietAnti Aging Foods

