Workplace Relationship: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಜಾಗಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಪತಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನ ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ-ಟೀ ಬ್ರೇಕ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ‘ಆಫೀಸ್ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್’ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾದರೆ ಅದು ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಹಜತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ತಂಡದೊಳಗಿನ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಕಚೇರಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ನೀತಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೆಚ್ಆರ್ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, “ಆಫೀಸ್ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್” ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.