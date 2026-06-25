Haire care tips : ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಾಂಪೂ, ಕಂಡೀಷನರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೇಶರಾಶಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ:
ಚಂಪಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಅಂದರೆ ಚಂಪಿ ರಾಣಿಯರ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಕೂದಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಅವರು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿದರೆ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚಂಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಾ, ಶಿಕಾಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆನ್ನಾದ ಬಳಕೆ: ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ರಾಣಿಯರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ (ಆಮ್ಲಾ), ರೀಟಾ ಮತ್ತು ಶಿಕಾಕಾಯಿ ಪುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾಂಪೂ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಅಕಾಲಿಕ ನರೆ ಕೂದಲನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಗೋರಂಟಿ (ಹೆನ್ನಾ) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮೊರಿಂಗಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಧೂಪದ ಚಮತ್ಕಾರ: ರಾಣಿಯರ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಮೊರಿಂಗಾ (ನುಗ್ಗೆ) ಎಲೆಗಳು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೊರಿಂಗಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ನಂತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಒಣಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ನೀಡಲು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಧೂಪವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೆತ್ತಿಯ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇಂದು ನಾವು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೊಳಪು ನೀಡಿದರೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಮ್ಲಾ, ಶಿಕಾಕಾಯಿ, ಬೇವು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊರಿಂಗಾದಂತಹ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ದಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)