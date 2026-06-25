Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಬಿಟ್ಟು, ಮಹಾ ರಾಣಿಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ 4 ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಬಿಟ್ಟು, ಮಹಾ ರಾಣಿಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ 4 ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

Ancient hair care : ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ತುಂಡಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಂದವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಶಾಂಪೂ, ಕಂಡೀಷನರ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಪಾಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಭಾರತೀಯ ರಾಣಿಯರ ಉದ್ದನೆಯ, ದಟ್ಟ ಕಪ್ಪನೆಯ ಕೂದಲು ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Jun 25, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:20 PM IST
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಬಿಟ್ಟು, ಮಹಾ ರಾಣಿಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ 4 ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರ ಕಾರು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೀಶ್ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ
darshan son54 min ago
2
Bengaluru footpaths1 hr ago
3
Earthquake1 hr ago
4
Tungabhadra Reservoirs1 hr ago
5
koppal1 hr ago