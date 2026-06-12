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ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು 25,000 ಕೋಟಿ ಹಣದ ವಿಷ್ಯ!

ದುಬಾರಿ ಆಡ್-ಆನ್‌ಗಳು, ನಕಲಿ ಸೀಮಿತ-ಸಮಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಬಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ

Written ByBhimappa
Published: Jun 12, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:53 PM IST
ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು 25,000 ಕೋಟಿ ಹಣದ ವಿಷ್ಯ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು 25,000 ಕೋಟಿ
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