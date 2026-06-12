Online Shopping Scam: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೃಹತ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಮೊದ ಮೊದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಇದು ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳವರೆಗೆ, ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳು (Hidden charges) ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ (Deceptive practice)ಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 28,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಂದರೇನು? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೇಟಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ Dark Patterns in India's Online Marketplaces ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು (Designs) ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು (Techniques) ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಚೆಕ್ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಲ್ಕಗಳು, ದುಬಾರಿ ಆಡ್-ಆನ್ಗಳು, ನಕಲಿ ಸೀಮಿತ-ಸಮಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಬಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಸುಮಾರು 30.4 ಕೋಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ.88 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಮೋಸದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 78 ರಿಂದ 87 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ. 63 ರಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿದಾರರು ಖರೀದಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 52 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದು ಶೇ. 63ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ (E-commerce, Fast Commerce and Online Travel Sectors) ಗಳಲ್ಲಿನ ವಲಯಗಳಿಂದ 12 ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ (Travel Sectors)ದಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ಮೈಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಶೇಕಡ 81 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಕರಾಳ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡ 85 ರಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಂಚನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.