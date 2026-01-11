ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನವವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏಕೆ ವಾಸಿಸಬೇಕು?

relationship tips:
ಸಂತೋಷದ ಹೆಂಡತಿ, ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ' ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಂಬಂಧ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಅಜಯ್ ಕೆ ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, "ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಬಾರದು, ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು" ಎಂಬ ಅವರ ಸಲಹೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಜಯ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು "ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ" ಎಂಬ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
1. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು
ಮದುವೆಯ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು.
2. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು
ನಿರಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ.
3. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆದ್ಯತೆ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಪಾಂಡೆಯವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
4. ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಇಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ, "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅನುಮತಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಜಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ದೇಹಗಳು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕಿಸದೆ ಅಥವಾ ದೂಷಿಸದೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಖಾಸಗಿ ಸಮಯವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಂಡೆ ಹೇಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, "ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ."ಅಂದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಮಯವು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ, ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಗು ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
7. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಅಂಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅದೇನೆಂದರೆ, "ನಾವು ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದೇ? ನಾವು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ನಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೇ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ."ಪೋಷಕರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಮುಕ್ತ ಜೀವನವು ದಂಪತಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
6. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆ
ನೀವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳವು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಕುಟುಂಬದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆಯು ಸಂಬಂಧದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಂಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಸಮಯಗಳು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳವಾದ್ರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಕ್ಕಾ!