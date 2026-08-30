/ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲೇಬಾರದು.. ಚಾಣಕ್ಯನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

Chanakya Niti on children: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಋಷಿ. ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಈಗಿನ ಕಾಲದವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ;
ಮಕ್ಕಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯತು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಬೈಯುವುದು, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದರೆ, ಅದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಠಮಾರಿತನ, ಕೋಪ;
ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠಮಾರಿ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ, ಪೋಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅಳುವುದು, ಕೂಗುವುದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳು ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವಮಾನಿಸುವುದು;
ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರೊಂದಿಗೆ, ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು.
ಇತರರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು;
ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಇಂಥಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರು ದಿನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇತರರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಮೊದಲು ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೋಮಾರಿತನ;
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಟ, ಊಟ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ, ಇಂದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಕ್ರಮೇಣ ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನ, ಆಟ, ಊಟ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿನಚರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ;
ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ಅವರು ಏಕೆ ಆ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನು ತಪ್ಪು, ಅದು ಏಕೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯಪಾಲನೆ, ಇತರರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ, ಅವು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ, ಸ್ಥಾನ, ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.