Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲೇಬಾರದು.. ಚಾಣಕ್ಯನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲೇಬಾರದು.. ಚಾಣಕ್ಯನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠಮಾರಿ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ, ಪೋಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Written ByBhimappa
Published: Aug 30, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:17 PM IST
ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲೇಬಾರದು.. ಚಾಣಕ್ಯನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IAS ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ.. CID ಇಂದ 11 ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ, ಬಾಯ್ಬಿಡದ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ
2
3
4
5