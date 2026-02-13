ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೆ..? ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡಿ.. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ

Peeing in Dream signs : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ನಗು ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾವುಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವಿರುತ್ತದೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಡ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದೂ ಒಂದು..
ನಿಯಂತ್ರಣ ನಷ್ಟ. : ನೀವು ಮಲಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ... ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೋಪ, ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೀತಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಕನಸು : ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಇತರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ : ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಠಮಾರಿ ತನ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆ : ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶ ತುಂಬಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಮೆದುಳು ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ..