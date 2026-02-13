English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೆ..? ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡಿ.. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೆ..? ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡಿ.. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ

Dream science : ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ನನಗೆ ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧವೆಂದು ಅನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಡ್ರೀಮ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 13, 2026, 04:23 PM IST
    • ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ನನಗೆ ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧ ಏನಿಸಬಹುದು.
    • ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು..?
    • ಈ ಪೈಕಿ ಡ್ರೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದೂ ಒಂದು..

Trending Photos

ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon5
Sanju Samson T20 World Cup Record
ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
camera icon5
Rakshitha shetty
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೆ..? ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡಿ.. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ

Peeing in Dream signs : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ನಗು ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾವುಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವಿರುತ್ತದೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಡ್ರೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದೂ ಒಂದು..

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿಯಂತ್ರಣ ನಷ್ಟ. : ನೀವು ಮಲಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ... ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೋಪ, ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?  

ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೀತಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಕನಸು : ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಇತರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ..! ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ : ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಠಮಾರಿ ತನ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.

ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆ : ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶ ತುಂಬಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಮೆದುಳು ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Dream MeaningSaw Yourself Peeing In Your Dream Astrologer Decodes What It Means

Trending News