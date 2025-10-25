ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಾಮ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಸಿಗರೇಟ್‌,ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಷೇಧ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ

Cleanest Hindu Village in the world: ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಪೆಂಗ್ಲಿಪುರನ್ ಗ್ರಾಮ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಾಮವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಳ್ಳಿ ನಿಜವಾದ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪಾಲನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಪೆಂಗ್ಲಿಪುರನ್ ಗ್ರಾಮವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪದ ಬಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹಸಿರು, ಸ್ವಚ್ಛ ರಸ್ತೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ — ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೆಂಗ್ಲಿಪುರನ್ ಗ್ರಾಮವು 100% ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. 700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೂ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ನಿಷೇಧವಿದ್ದು, ಅದು ಪರಿಸರದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೆಂಗ್ಲಿಪುರನ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನೀವು ಬಾಲಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆನ್ಪಸರ್ ನಿಂದ ಸುಮಾರು 45 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಕಾರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಬ್, ಗೊಜೆಕ್ ನಂತಹ ರೈಡ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.15 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.30 ರವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಅಲ್ಲಿನ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.