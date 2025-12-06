English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು? ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರವಿದು..

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:03 PM IST
  • ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದುʼ
Perfect Age For Marriage: ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು? ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನಲ್ಲ.ನೀವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ.. 

ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಾರದು. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.  

ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯವು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಾಲುದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುರಿಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.. 

ಮದುವೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ: ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ವಯಸ್ಸು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ 'ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಯಸ್ಸು' ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಬಾಹ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಗಾತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಜತ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. 

