ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು! ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾರಣ

Personality Test : ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು, ತುಟಿಗಳು, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಆಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 10, 2025, 09:54 PM IST
    • ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ.
    • ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
    • ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು! ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾರಣ

Personality Traits : ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಉಗುರು ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೂದಲನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಅದರಂತೆ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಹೌದು.. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ! ಟೀ ಪೌಡರ್ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ?

ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತೀರಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವೇನು? : ಕೆಲವರು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ... ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೂಲ್‌ ಆಗಿರಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅಭದ್ರತೆ: ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕೈಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ನಾರ್ಮಲ್‌ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಇದು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಿ, ಹಾವುಗಳು ಅದರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ..!

ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದು: ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶ್ರಾಂತಿ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅನಾನುಕೂಲ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

