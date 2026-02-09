English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ! ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದ್ರೂ ಇದೇ ಸತ್ಯ..

Zodiac Signs : ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 9, 2026, 05:57 PM IST
    • ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ
    • ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ! ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದ್ರೂ ಇದೇ ಸತ್ಯ..

Future by date of birth : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು.. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಸ್ಕ್‌...ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ‌ ಚಂದ್ರ

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜನರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರು. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ನಿರಂತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! 3 ದಿನ ಬಾರ್‌ ಬಂದ್‌.. ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

