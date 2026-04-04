  • ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇವರು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು?

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇವರು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು?

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ನಗುತ್ತಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 4, 2026, 05:24 PM IST
  • ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವಾಗಲೇ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ
  • ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಮಿಷನ್ ತುಂಬಾ‌ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ
  • ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾರಿಸಲು ತರಬೇತಿ

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇವರು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು?

Pilots are not allowed to use Perfume: ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳುನಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮವಿದೆ. ಹೌದು, ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ (Perfume) ಬಳಸಲೇಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾಣರ ಕೂಡ ಇದೆ. 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌, ಆಫ್ಟರ್ ಶೇವ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾರಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವಾಗಲೇ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ ಅನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಭಾರತದ DGCA ನಿಯಮದಂತೆ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೈಲಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಕಲೋನ್, ಆಫ್ಟರ್‌ಶೇವ್‌ನಂತಹವುಳನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಮಿಷನ್ ತುಂಬಾ‌ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು 0.1 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದರೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. 

ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಶೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಪೈಲಟ್‌ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ, ಪೈಲಟ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

