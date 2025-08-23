ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡವರು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರಗಳು ಈಗ 5-ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ ಖಾದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಐಶಾರಾಮಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!

luxury hotel dishes: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಆಹಾರ ಪ್ರೀಯರು, ಕೇವಲ ದೇಶೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಹೊಸರುಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಊಟದ ಪದ್ದತಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗೋದಂತು ನಿಜ.. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಚಾಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಇವರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗುವುದಂತು ಖಂಡಿತ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮದ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಖಾದ್ಯಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಇವು ಐಶಾರಾಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಬಡವರಿಂದ ಶ್ರಿಮಂತರ ಆಹಾರಗಳಾದ ಅಪರೂಪದ ಖಾದ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಪಿಜ್ಜಾ
ಒಮ್ಮೆ ಇಟಲಿಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದ ಪಿಜ್ಜಾ, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಕರಗಿದ ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸದ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಆಹಾರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನಲು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವುಗಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈವಿದ್ಯಗಳು ಇರುವುದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.
ಟ್ಯಾಕೋಗಳು
ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಳ ಊಟವಾಗಿದ್ದ ಟ್ಯಾಕೋಸ್ಗಳು, ಬೀನ್ಸ್, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಅದೇ ಟ್ಯಾಕೋಗಳು ದುಬಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕ್ರಂಚ್, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಾಮೆನ್( ನೂಡಲ್ಸ್)
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದ ರಾಮೆನ್, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿದೆ. ರಂಸಂ, ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗುವ ರಾಮೆನ್ ಈಗ ಉನ್ನತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೀದಿ ಸ್ಟಾಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ವರೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮೀನು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗ್ಗದ ಊಟವಾಗಿದ್ದ ಫಿಶ್ ಅಂಡ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಇಂದು ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೀನು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈಗಳು, ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದೊಡ್ಡ, ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೀನು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಲಿಟ್ಟಿ ಚೋಖಾ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಲಿಟ್ಟಿ ಚೋಖಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳ ಊಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಗೋಧಿ ಉಂಡೆಗಳಾದ ಲಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹುರಿದ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಚೋಖಾ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಈ ಖಾದ್ಯ, ಇಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ ಚಟ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸೈಡ್ಡಿಶ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವಡಾ ಪಾವ್
“ಮುಂಬೈನ ಬರ್ಗರ್” ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಡಾ ಪಾವ್ – ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ, ಬ್ರೆಡ್ ರೋಲ್, ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಊಟವಾಗಿ ಊಟವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇದು, ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ಚೀಸ್, ಸಾಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ
ಇವೆರಡು ಖಾದ್ಯಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ – ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆ – ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿವೆ. ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತೆಳ್ಳಗೆ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಾಟ್
ಸಿಹಿ, ಹುಳಿ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ – ಚಾಟ್! ಪಾಪಡಿ, ಪೂರಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕಡಲೆ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹಸಿರು, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಈ ಖಾದ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅಡುಗೆಯವರು ಇದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೈನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಲ್
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಬೇಳೆ, ಮಸಾಲೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ದಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೇಶಾನುಸಾರ ಇದರ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ – ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನೆಭರಿತ ದಾಲ್ ಮಖಾನಿ. ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ದಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಾವ್ ಭಾಜಿ
ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ, ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ತರಕಾರಿ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಸೇರಿ ತಯಾರಾಗುವ ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಸವರಿದ ಪಾವ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಣ್ಣೆ, ವಿಲಕ್ಷಣ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸರಳ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದ ಇವುಗಳು, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಖಾದ್ಯಗಳಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿವೆ. ರುಚಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಆಹಾರದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.