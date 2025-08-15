ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಲಗುವಾಗ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಈ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

Keep these things under pillow vastu: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವುದು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಸ್ತುವಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಲಗುವಾಗ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಿಂಧೂರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ:
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಈ ದಿನ, ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ ಈ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಂಡೆ:
ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿ. ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಂಡೆಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೀಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತರಿ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಗೀತಾ ಅಥವಾ ಸುಂದರಕಾಂಡ:
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥವಾ ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಗೀತಾ ಅಥವಾ ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತುವಿನ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ:
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಯೆಯ ಹುಡುಗಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬುಧನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
