ತುಳಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವೆಲ್ಲಾ ನಿವಾರಣೆ! ದುಡ್ಡು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಇದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

3 Lucky Plants with Tulsi: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಶುಭ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಶುಭ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಹ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನವಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತುಳಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಾಗ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ತುಳಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೆಡಲು ಶುಭ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಬಾಳೆ ಗಿಡ:
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣು ಬಾಳೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
ಶಮಿ ಗಿಡ:
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಮಿ ಗಿಡವು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶನಿವಾರ ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಧಾತುರ ಗಿಡ:
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನು ಕಪ್ಪು ಧಾತುರ ಗಿಡದೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಧಾತುರ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಧಾತುರ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಧಾತುರ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನೆಡಬೇಕು.