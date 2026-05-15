ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸುಗಂಧ, ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡಿನಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಗುನ್ನೇರ ಮರಗಳು ಛತ್ರಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ನೆರಳು ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಲವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾವುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಗುನ್ನೇರ ಹೂವುಗಳ ಬಳಿ ಬರುವ ಕೀಟಗಳು, ಜೇನುನೊಣಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹಾವುಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಅವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗುನ್ನೇರ ಮರವು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಾನವ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗುವಿಕೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳ ಪೊದೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಹಾವುಗಳು ಇರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತವೆ.
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಶೀತರಕ್ತ ಜೀವಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಮರಗಳ ಬಳಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳು ಹಾವುಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಐವಿ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಈ ದಪ್ಪ ಬಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಿಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐವಿ ಪೊದೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.