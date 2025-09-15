ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮರದ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ... ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಹತ್ತಿರನೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 15, 2025, 08:18 PM IST
    • ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲವು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ
    • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು
    • ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ

 Snake repellent plants: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲವು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Snake safety tips:ಅಡಗಿ ಕೂತ ಹಾವುಗಳ ಶತ್ರು ಈ ವಸ್ತು.. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹೊಸಲು ದಾಟಲು ಹೆದರುತ್ತೆ ವಿಷ ಜಂತು

ಲಂಟಾನ ಸಸ್ಯ: ಲಂಟಾನ ಸಸ್ಯವು ಅದರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹೂವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಈ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಮರ ಇದ್ದರೆ, ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.

ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯ: ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವು ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ರಚನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಿಗಿಂತ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.

ಸಂಪಿಗೆ: ಚಂಪಾ ಅಥವಾ ಸಂಪಿಗೆ ಗಿಡವು ಅದರ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನದ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ.

ಲೆಮೆನ್‌ ಗ್ರಾಸ್‌: ಲೆಮೆನ್‌ ಗ್ರಾಸ್‌ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪೊದೆಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಅಪರಾಜಿತ ಸಸ್ಯ: ಅಪರಾಜಿತ ಸಸ್ಯವು ನೀಲಿ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಗುತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ನೆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಇನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಾಗ್ದೌನ್ (ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌): ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ದವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಗ್ದೌನ್ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ದೂರವಿರುತ್ತವೆ.

ಗರುಡ ವೃಕ್ಷ: ಈ ಮರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಹಾವುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಮರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲೆ, ತೊಗಟೆ ಅಥವಾ ಬೇರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಹಾವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೂರಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಪಗಂಧ: ಸರ್ಪಗಂಧವು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೇರುಗಳು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಇದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ

ಕಳ್ಳಿ: ಕಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯ. ಹಾವುಗಳು ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತವೆ. ಕಿಟಕಿ, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೆವಿಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ನೇಕ್‌ರೂಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡೆವಿಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

