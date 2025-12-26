English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹುಳುಹುಪ್ಪಡಿ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!

ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹುಳುಹುಪ್ಪಡಿ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!

Snake repellent plants: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಮಳೆ ನೀರು ಇವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿವೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ.. ಹಾವು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಗಿಡಗಳಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 26, 2025, 04:02 PM IST
  • ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ
  • ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಿ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹುಳುಹುಪ್ಪಡಿ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!

plants that repel snakes: ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಿ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಸುಳುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.. 

ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್: ನಾವು ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹಾವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಹೂವುಗಳ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಗೇಟ್‌ಗಳ ಸುತ್ತ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳೇನು?  

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆ ಸುತ್ತ ಹಾಯುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೆಮನ್‌ಗ್ರಾಸ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರ್ಪಗಂಧ: ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಾವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಡಿ ಮನೆಯತ್ತ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ..  

ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಹಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.. 

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್: ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸುಗಂಧವೂ ಹಾಗೇ ಅಮಲೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳು ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ..  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

plants that repel snakesಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಸಸ್ಯಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳುಹಾವು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳುPlants to keep away snakes from home in india

