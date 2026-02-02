Vastu tips : ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಈ ಒಂದೇ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗೋದು ಖಚಿತ!

Plants for Home: ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಸುರಿದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಲ್ವ ಗಿಡವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ವ ಎಲೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೂಡ ಶುಭಕರ. ಅರಿಶಿನವು ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅರಿಶಿನ ಮನೆದಲ್ಲೇ ದೊರಕುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಕರಿಬೇವು, ಬಾಳೆ, ನಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇವು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.