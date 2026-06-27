Modi South Indian fav food : ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಸದಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊರಿಂಗಾ ಪರಾಠ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಖಿಚಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳೆಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ನೆನೆದದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಮನಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯ 'ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು' (ಉಪ್ಮಾ).
ಪ್ರಧಾನಿಯವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭರಪೂರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಈ ಸರಳ ಖಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ. ಕೇವಲ ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 38 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, 6.5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್, 4 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು 3 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ನಾರು ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್, ಲೈಕೋಪೀನ್, ತಾಮ್ರ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ನಂತಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ರವೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದ್ದು, ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಗಣಿಯಾಗಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಲ್ದೀ ಆಗಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರಮಾಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸವಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡುವುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವು ದೇಹವು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ದೀ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.