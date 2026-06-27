Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /ನೀವು ಬೇಡ.. ನಾನ್‌ ತಿನ್ನಲ್ಲ..! ಎನ್ನುವ ಈ ಆಹಾರವೇ ಮೋದಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ರಹಸ್ಯ..! ಏನದು ಗೊತ್ತೆ?

ನೀವು ಬೇಡ.. ನಾನ್‌ ತಿನ್ನಲ್ಲ..! ಎನ್ನುವ ಈ ಆಹಾರವೇ ಮೋದಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ರಹಸ್ಯ..! ಏನದು ಗೊತ್ತೆ?

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳಾದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು (ಉಪ್ಮಾ) ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ರುಚಿಕರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿದೆ.̤ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 27, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:52 PM IST
ನೀವು ಬೇಡ.. ನಾನ್‌ ತಿನ್ನಲ್ಲ..! ಎನ್ನುವ ಈ ಆಹಾರವೇ ಮೋದಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ರಹಸ್ಯ..! ಏನದು ಗೊತ್ತೆ?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಕಿಚ್ಚು... ಪರ ವಿರೋಧ ನಡುವೆ ಜೋರಾಯ್ತು ರೈತರ ಹೋರಾಟ!
Bidadi Township project51 min ago
2
PM Modi Seychelles Visit Jonathan54 min ago
3
Muslim woman1 hr ago
4
Vastu Tips Kannada1 hr ago
5
RSS Registration1 hr ago