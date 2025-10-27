English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ, ಬಡತನವನ್ನೆ ಕಾಣದ ಈ ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಿನ ಪ್ರದೇಶ

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ, ಬಡತನವನ್ನೆ ಕಾಣದ ಈ ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಿನ ಪ್ರದೇಶ

poverty-free country: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ನಿರಾಶ್ರಿತತೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಶವೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಮನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಇರುವ ಆ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 27, 2025, 12:39 PM IST
  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ವೇತನದ ಮಟ್ಟವೂ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
camera icon4
Mercury-Mars conjunction
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
camera icon7
Iran currency
ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
&quot;ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ&quot;.. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon6
dolly singh
"ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ".. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರುಚಕ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ
camera icon5
Ruchaka Rajayoga benefits
ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರುಚಕ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ, ಬಡತನವನ್ನೆ ಕಾಣದ ಈ ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಿನ ಪ್ರದೇಶ

poverty-free country: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡತನ, ನಿರಾಶ್ರಿತತೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೇಶವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಮನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜನರು “ಬಡತನ” ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶವೇ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ — ಪರ್ವತಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮಾಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಥ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಅಥವಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದರೂ, ಸರ್ಕಾರವೇ ತಕ್ಷಣ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 60% ಜನರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಜಾಸ್ತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇತನದ ಮಟ್ಟವೂ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳವೇ 4,000 ಯುರೋಗಳು (ಸುಮಾರು ₹4 ಲಕ್ಷ). ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳದ 80% ರಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಗಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೇಶಗಳಿವು.

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ 10,000 ಯುರೋಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ, ಸಿಗರೇಟು ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ 300 ಯುರೋಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬೀದಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಹಸುರಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಸಂತೋಷದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಟಾಪ್‌ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
 

switzerlandpoverty-free countryRichest countryHappiness IndexSocial Security

Trending News