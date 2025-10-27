ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ, ಬಡತನವನ್ನೆ ಕಾಣದ ಈ ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಿನ ಪ್ರದೇಶ

poverty-free country: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡತನ, ನಿರಾಶ್ರಿತತೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೇಶವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಮನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜನರು “ಬಡತನ” ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶವೇ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ — ಪರ್ವತಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮಾಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಥ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಅಥವಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದರೂ, ಸರ್ಕಾರವೇ ತಕ್ಷಣ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 60% ಜನರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ
ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವೇತನದ ಮಟ್ಟವೂ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳವೇ 4,000 ಯುರೋಗಳು (ಸುಮಾರು ₹4 ಲಕ್ಷ). ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳದ 80% ರಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಗಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್! ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೇಶಗಳಿವು.
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ 10,000 ಯುರೋಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ, ಸಿಗರೇಟು ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ 300 ಯುರೋಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೀದಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಹಸುರಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಸಂತೋಷದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.