Best Yoga Asanas for blood sugar control : ಮಧುಮೇಹ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಅದರ ಜೊತೆ ಇತರ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬಹು ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಧುಮೇಹವು ಕುರುಡುತನ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದವರೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದ ನಂತರ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮಂಡೂಕಾಸನ (ಕಪ್ಪೆ ಭಂಗಿ) - ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹವು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಂಡೂಕಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ - ಅರ್ಧ, ಮತ್ಸ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಧ ಎಂದರೆ ಅರ್ಧ, ಮತ್ಸ್ಯ ಎಂದರೆ ಮೀನು, ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಎಂದರೆ ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವತೆ. *ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರ* ಎಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಸನ ಮಧುಮೇಹ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಾಸನ - ಬಾಲಾಸನ ವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಬಾಲಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಪಾಲಭಾತಿ - ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ - ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.