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43ರ ಹರೆಯದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಮಗಳ ಬ್ಯೂಟಿ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿ ತಾಯಿ

Priyanka Chopra beauty secrets : ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಚರ್ಮದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.. ಹೌದು, ಸ್ವತಃ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿ ಡಾ. ಮಧು ಚೋಪ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 24, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:56 PM IST
43ರ ಹರೆಯದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಮಗಳ ಬ್ಯೂಟಿ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿ ತಾಯಿ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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