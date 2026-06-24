Beauty secrets of Priyanka Chopra : ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಡಾ. ಮಧು ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆ ವಿಶೇಷ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಫೆಸಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು – 2 ಚಮಚ
ಕೆನೆ (ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್) – 1 ಚಮಚ
ಮೊಸರು – 1 ಚಮಚ
ಅರಿಶಿನ – ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ತಣ್ಣನೆಯ ಹಾಲು – ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು: ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೆನೆ (ಮಲೈ): ಒಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು, ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ: ನಂಜುನಿರೋಧಕ (ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್) ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ಹಚ್ಚುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ: ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮದವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಅಥವಾ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)