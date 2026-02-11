English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  promise day 2026: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶಗಳು

promise day 2026: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶಗಳು

promise day 2026: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ವೀಕ್‌ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 11, 2026, 10:07 AM IST
  • ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
  • ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ

promise day 2026: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶಗಳು

promise day 2026: ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸಾಹ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ಸಂಬಂಧದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾತು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ. ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೇ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶಗಳು:
“ನಿನ್ನ ನಗುವೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ… ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್.”
“ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂದು ಮಾತುಕೊಡುತ್ತೇನೆ.”
“ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳೇ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು… ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇನೆ.”
“ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನಗಿಷ್ಟ… ನಿನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
“ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡದೆ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.”

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಪದಗಳಾಗಿರದೆ, ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಉಳಿಯುವ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಲಿ.

ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾತನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ… ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ 2026 ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚೀಸ್‌ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು.. ಪತ್ನಿ ಪತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ?

 

