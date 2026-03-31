ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ "ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಡೋಮ್" ಪರಿಚಯ.! ಇದರ ಪವರ್‌ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ?

Protein Condom : ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗೌರವ್ ತನೇಜಾ (Flying Beast) ಅವರ 'ಬೀಸ್ಟ್ಲೈಫ್' (BeastLife) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ "ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ" ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಳಕೆ.. ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು? : ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್-ಅರ್ಜಿನೈನ್ (L-Arginine) ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್-ಅರ್ಜಿನೈನ್ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಣೆ: ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಉತ್ತಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಹೀರುವಿಕೆ: ಕಾಂಡೋಮ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನ? : ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು "ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು 'ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್' ಜೋಕ್ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿರುವ ತಂತ್ರವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳ (STI) ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ : ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ 'ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಡೋಮ್' ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.