/ಮಳೆನೀರು ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Rainwater health benefits: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅಮೃತದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಈಗ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಳೆನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಡಿಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ಮಳೆನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿನ್ಯ, ಧೂಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೈರಸ್ಗಳು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಕುದಿಸದೆ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ”ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮಳೆನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮಾಡುವ 3 ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು..
ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು: ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಕ್ಷಾರೀಯ ನೀರಿನ ಪುರಾಣ: ಮಳೆನೀರು ಕ್ಷಾರೀಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ pH ಮಟ್ಟವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಏನು ತಿಂದರೂ ಅಥವಾ ಕುಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ರಕ್ತದ pH ಅನ್ನು 7.4 ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಳೆನೀರು ಕ್ಷಾರೀಯವಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲೀಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಕುದಿಸದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು: ಅನೇಕ ಜನರು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಬಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸದೆ ಅಥವಾ ಕುದಿಸದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಆರಂಭಿಕ ಮಳೆ ನೀರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏಕೆ?
ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಮೊದಲ ಮಳೆಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಕಲುಷಿತ ಮಳೆನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
*ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕುಗಳು, ವಾಂತಿ
*ತೀವ್ರ ಅತಿಸಾರ, ಆಹಾರ ವಿಷ.
*ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಾದ ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲರಾ
*ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ (ಕಾಮಾಲೆ) ಬರುವ ಅಪಾಯ
*ಮಳೆನೀರನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
*ಮಳೆನೀರನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
*ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ: ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
*ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಳಸಿ: ನೀರಿನಿಂದ ಭಾರ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ಶೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
*ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ: ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.