English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕ್ವಿಕ್‌ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ.. ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತ

ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕ್ವಿಕ್‌ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ.. ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತ

Rava Idli Recipe: ಅಧಿಕ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ʼರವೆ ಇಡ್ಲಿʼ ಪರಿಹಾರ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲೇ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:04 PM IST
  • ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಬಹುದಾದ ಉಪಹಾರ ಇಡ್ಲಿ
  • ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

Trending Photos

EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
EPFO pension
EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ..
camera icon5
Budha gochar
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ..
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಲೀಫ್! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ RBI ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ
camera icon6
Gold price
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಲೀಫ್! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ RBI ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ
ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆಗಳನ್ನೇ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ! ಟಾಪ್‌ ನಟಿಯ ಪಟ್ಟ ಏರಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ
camera icon6
Decoding Sai Pallavi's Decisions
ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆಗಳನ್ನೇ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ! ಟಾಪ್‌ ನಟಿಯ ಪಟ್ಟ ಏರಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ
ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕ್ವಿಕ್‌ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ.. ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತ

Rava Idli Recipe: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೆ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಥಿತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗಲೂ ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತೆ... ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್‌ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ʼರವೆ ಇಡ್ಲಿʼ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪರಿಹಾರ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. 30-40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರವೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 

ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: 
ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.

ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: 
ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ರವೆ ಅದು ಘಮ-ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಸ್ಟೌವ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. 

ಹುರಿದಿಟ್ಟ ರವೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ‌/ಮೂಲಂಗಿ/ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈ ತುರಿದ ತರಕಾರಿ, ಮೊಸರನ್ನು ರವೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧ.

ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರವೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸವಿದರೆ ಅದರ ಸ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

idli ravaidli rava recipequick breakfast recipeeasy breakfast recipeರವೆ ಇಡ್ಲಿ

Trending News