Rava Idli Recipe: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೆ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಥಿತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗಲೂ ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತೆ... ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ʼರವೆ ಇಡ್ಲಿʼ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ.
ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. 30-40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರವೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ರವೆ ಅದು ಘಮ-ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹುರಿದಿಟ್ಟ ರವೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ/ಮೂಲಂಗಿ/ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈ ತುರಿದ ತರಕಾರಿ, ಮೊಸರನ್ನು ರವೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧ.
ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರವೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸವಿದರೆ ಅದರ ಸ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.