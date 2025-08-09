ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಕರಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Men Illegal Affair Reason: ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಏಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಪುರುಷರು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಪುರುಷರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿವಾಹಿತರು, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಲಿ, ಪುರುಷರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜನರನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆಡೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಈ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅತೃಪ್ತ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ನಟಿಸುತ್ತಾ, ದೂರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ. ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.