ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ಯಾರು? ಪುರುಷರಾ, ಮಹಿಳೆಯರಾ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಗೋತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

relationship psychology : ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಪುರುಷರಾ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ವಕೀಲರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ವಕೀಲ ಜೇಮ್ಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ಟನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಕ್ಸ್ಟನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯಾದ್ರೆ, ಪುರುಷರು ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ತುರ್ತುರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹತ್ತಿರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, ಸೆಕ್ಸ್ಟನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾದಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹುಡುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೋಸ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ — “ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?”
ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ — “ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಾ?”
ಇದು ಪುರುಷರು ‘ಹಕ್ಕಿನ ನಷ್ಟ’ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ‘ಪ್ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ’ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲೂ ರೋಚಕ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಸೆಕ್ಸ್ಟನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರಣ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಕೀಲರ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ – ಪುರುಷರೂ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಕಾರಣಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ರೀತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮೌನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮೋಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.