ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಒಂದು ಭ್ರಮೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಬದುಕಲು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಾಚೆಗೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಶುದ್ಧ ಸಂಪರ್ಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ. ಇವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೊಡುವ ಟೈಮ್, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತವಾಗಿತ್ತದೆ.. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳವಾದರೂ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಓದಿ..
1. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಎಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
2. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು.
3. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು.
4. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಎದುರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಎದುರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
5. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
6. ಮೌನದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
7. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
8. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು..
ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಓಟವಲ್ಲ, ಅದು ದೀರ್ಘ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಾದಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಬದಲು ಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ.. ಅದು ಗೌರವ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.