ಹಣ, ಅಂತಸ್ತಲ್ಲ.. ವಿಚ್ಚೇದನ ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಸುವುದು ಇದನ್ನೇ!

Second marriage expections: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಆರಂಭವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ವಿಚ್ಛೇದಿತರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 24, 2026, 01:32 PM IST
  • ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧದ ದುಃಖದ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಆರಂಭವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ

divorce dating: ಇಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧದ ದುಃಖದ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಆರಂಭವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮ್ಯಾಚ್‌ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೀಬೌನ್ಸ್‌ನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 5 ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳ 5,834 ಸಕ್ರಿಯ ಡೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು 27 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದರು.. 

ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೀಬೌನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರವಿ ಮಿತ್ತಲ್, "ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಜನರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಎರಡನೇ ವಿವಾಹಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ವಿಚ್ಛೇದಿತರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದಿರಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೋರಿಸಿದೆ.. 

ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿಯುವಿಕೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಲಭ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಅದ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.. 

