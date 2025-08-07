English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ! ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಸ್ಯವದು

Which plant is unlucky for home in kannada: ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೊದಲು, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 7, 2025, 08:11 AM IST
    • ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಗೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ
    • ಅವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ
    • ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ

Trending Photos

ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ!ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
camera icon6
pension
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ!ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಮನೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌! ಕಾಂಡ, ಎಲೆ, ಹೂವು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರಬಹುದು.. ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
camera icon6
Roselle farming
ಮನೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌! ಕಾಂಡ, ಎಲೆ, ಹೂವು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರಬಹುದು.. ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಅಂದು ಕಪ್ಪು ಮುಸುಡಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದ್ರು.. ಇಂದು ಕಾಲ್​ ಶೀಟ್‌ʼ ಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಿದ್ದಾರೆ.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವೇ
camera icon7
Priyanka chopra body shaming
ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಅಂದು ಕಪ್ಪು ಮುಸುಡಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದ್ರು.. ಇಂದು ಕಾಲ್​ ಶೀಟ್‌ʼ ಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಿದ್ದಾರೆ.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವೇ
ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌; ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! RBI ದಿಢೀರ್‌ ಆದೇಶ... ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
camera icon8
RBI
ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌; ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! RBI ದಿಢೀರ್‌ ಆದೇಶ... ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ! ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಸ್ಯವದು

Which plant is unlucky for home in kannada: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಗೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬಾರದು. ಅವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೊದಲು, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌; ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! RBI ದಿಢೀರ್‌ ಆದೇಶ... ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಹುಣಸೆ ಮರವನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಕೇಶಿಯಾ ಮರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬೇಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದು ಅದು ಗೋಡೆಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಿರಿ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು.

ಸತ್ತ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬಾರದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯವು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ರುವಾರಿ... ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್‌ ಮದುವೆ! ವಧು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ರಬ್ಬರ್ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬಾರದು. ಅದರ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

unlucky plantunlucky plant for homeunlucky plant for home in kannada

Trending News