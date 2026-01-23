ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಬಾರದ ಆ ರಹಸ್ಯ ಪದ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆಯಾದವರಿಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಈ ಗುಟ್ಟು

Riddle: ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗೂ ಹುಳ ಬಿಡುವಂತೆ ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ನವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸರಳ ತರ್ಕ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ತರ್ಕವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತರ ಸುಲಭ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತರ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ, ಲಾಜಿಕ್ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ.
ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಂತಹ ಒಗಟುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ.
ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ – ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದಾದ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಲಾಗದ ಪದ ಯಾವುದು?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ “ಅತ್ತೆ”.
ಯಾಕೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಗಟಿಗೆ “ಅತ್ತೆ” ಎಂಬ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.