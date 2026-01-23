English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಬಾರದ ಆ ರಹಸ್ಯ ಪದ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆಯಾದವರಿಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಈ ಗುಟ್ಟು

ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಬಾರದ ಆ ರಹಸ್ಯ ಪದ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆಯಾದವರಿಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಈ ಗುಟ್ಟು

Riddle: ಮದುವೆಯಗುವ ವರೆಗೂ ಈ ಪದವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹದ ನಂತರವೇ ಮಹಿಳೆಯರು  ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 23, 2026, 11:06 PM IST
  • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದಾದ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಲಾಗದ ಪದ
  • ಕೇಳಲು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸರಳವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

EPFO 3.0 ಜಾರಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ!
camera icon10
EPFO 3.0
EPFO 3.0 ಜಾರಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ!
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ದೇವಿ ಕಟಾಕ್ಷ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon6
Vasant panchami 2026 shubh yog
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ದೇವಿ ಕಟಾಕ್ಷ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
Gillinata: ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೀಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಢವಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಪಲಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ
camera icon7
gillinata
Gillinata: ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೀಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಢವಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಪಲಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಬಳೆ ಅಥವಾ ಉಂಗುರ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸಿ..
camera icon5
Zodiac Signs
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಬಳೆ ಅಥವಾ ಉಂಗುರ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸಿ..
ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಬಾರದ ಆ ರಹಸ್ಯ ಪದ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆಯಾದವರಿಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಈ ಗುಟ್ಟು

Riddle: ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗೂ ಹುಳ ಬಿಡುವಂತೆ ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ನವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸರಳ ತರ್ಕ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ತರ್ಕವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತರ ಸುಲಭ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತರ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ, ಲಾಜಿಕ್ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ.

ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಂತಹ ಒಗಟುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ.

ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ – ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದಾದ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಲಾಗದ ಪದ ಯಾವುದು?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ “ಅತ್ತೆ”.

ಯಾಕೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಗಟಿಗೆ “ಅತ್ತೆ” ಎಂಬ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Kannada RiddleBrain Teaser KannadaLogical QuestionsKannada PuzzleInteresting Riddle Kannada

Trending News