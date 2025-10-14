English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ.. 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ! ಇದಕ್ಕಿದೆ ಬೇರೆಯೇ ಕಾರಣ..

delayed marriage reasons: ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಭಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 14, 2025, 04:58 PM IST
  • ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ

correct time to marriage: ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆತ್ಮೀಯರು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕರು 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಡಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆ ತಡವಾಗುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವ ಇರಾದೆ ಇದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುವ ಬದಲು, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದು, ಸೆಟಲ್ ಆದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅಮೃತ ಈ ಹಣ್ಣು... ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾ

ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದುಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗಿನಂತಲ್ಲ.. ತಮ್ಮ ಆಸೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು.

ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮದುವೆಯೂ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಭಯದಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. 

ತಡವಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 30 ವರ್ಷವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ. ನೀವು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರವರ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ.. ಅದು ಅವರವರ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

