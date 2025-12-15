English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 15, 2025, 03:11 PM IST
ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ.

Right Time to Drink Beer: ಆಯಾಸ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬಿಯರ್‌ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ? ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ? ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ದಣಿವು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣದ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ನೀಡಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೊಂದಲವೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ದಿನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನ ಪರಿಣಾಮವೂ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇಹವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆತಿರುಗು, ಆಲಸ್ಯ, ದಣಿವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಗಿಂತ ರಾತ್ರಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ದೇಹವು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಹ ಸರಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೂ ಮಿತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ನಿದ್ರಾಭಂಗ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸೇವನೆಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ.

