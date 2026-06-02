Robot Vacuum Cleaner Under 5000: ಈಗ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಗೂಡಿಸಬೇಕೆ. ಸೊಂಟ ನೋವುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯೇ ಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಸ ಗೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಹಾಗಿಯೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವುದು ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪಕ್ಕಾ.
ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮನೆಗೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಗುಡಿಸುವುದು, ಮಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ರೂ. 5000 ವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ನಿರ್ವಾತ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಈ ರೋಬೋಟ್ ಬಹು ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹು-ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುಡಿಸುವುದು, ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಆರಿಸುವುದು, ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
3-ಇನ್-1 ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಸ್ವೀಪಿಂಗ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಪಿಂಗ್ ವಿವಿಧತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಖಾತರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಫಾಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್, ಸಕ್ಷನ್ ಪವರ್, ಖಾತರಿ, ಮಾಪಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.