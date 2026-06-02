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ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಗೂಡಿಸುವ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ.. ಕೇವಲ 5000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ರೋಬೋ ಕ್ಲೀನರ್!‌

ನೀವು ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಗುಡಿಸುವುದು, ಮಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 02, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 11:12 PM IST
ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಗೂಡಿಸುವ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ.. ಕೇವಲ 5000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ರೋಬೋ ಕ್ಲೀನರ್!‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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