  • ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನ್‌ವೆಜ್‌ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ತರಕಾರಿ.. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡದವರೇ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ

vegetarian mutton: ಮಟನ್–ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ. ಮಾಂಸದಂತೆಯೇ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ತರಕಾರಿ ಈಗ ‘ವೆಜ್ ಮಟನ್’ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 20, 2026, 08:35 PM IST
  • ಈ ಅಪರೂಪದ ತರಕಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ
  • ಇದು ನೋಡಲು ಸಣ್ಣ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ

vegetarian mutton: ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವರು ಮೂಗು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನ್‌ವೆಜ್ ರುಚಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತರಕಾರಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಘಂಗಾರ್ಡ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ರುಗಡಾ (Rugda) ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಅಣಬೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಅಣಬೆ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನು “ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮಟನ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಸದಂತೆಯೇ ರುಚಿ ನೀಡಿದರೂ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆಯೇ ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ?

ರುಗಡಾ ಅಣಬೆ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ಆಹಾರವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಣಬೆ ನೋಡಲು ಸಣ್ಣ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ರುಗಡಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರುಗಡಾ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ..! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

ಈ ನಡುವೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಅಣಬೆಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ‘ತರಕಾರಿ ಮಟನ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರುಗಡಾ ಅಣಬೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 

