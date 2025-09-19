English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

Smartphone Chargers: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 19, 2025, 05:13 PM IST
  • ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು
  • ಬಿಳಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಕು, ಗೀರುಗಳು ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ಗುರುತುಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅವು ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

Smartphone Chargers: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ, ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯವಿದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸ್ವಚ್ಛ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಸಹ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಇರೋದೇಕೆ? 1% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಸತ್ಯ..

ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ನೀವು ಬಿಳಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಶಾಖವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇತರ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಳಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಮಣಿಯಿದು: ರತ್ನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಧರಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆಯದು!!

ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಳಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಕು, ಗೀರುಗಳು ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ಗುರುತುಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅವು ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇತರ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗುರುತುಗಳು ತಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶಾಂತಿ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆಪಲ್ ಬಿಳಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಪ್ಪು ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಕೆಟ್ಟವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಳಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 

