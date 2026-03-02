English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ತುರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ತುರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ

 Itching hidden signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೈ ತುರಿಕೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 2, 2026, 05:47 PM IST
  • ಮಹಿಳೆ ಎಡಗೈ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ಏನು ಸಂಕೇತ
  • ಮಹಿಳೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದರೂ ಅದು ಶುಭ

Itching hidden signs: ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಕುನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಾಚೀನರು ನಂಬಿದ್ದರು. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೈ ತುರಿಕೆ, ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದರೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಹಣದ ವಾಪಸಾತಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tax free incomes: ಈ 10 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ!

ಮಹಿಳೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದರೂ ಅದು ಶುಭ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಬಂದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಕೂಡ ಶಕುನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಪುರುಷನ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಎಡಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕೆಲವು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಗಾಜು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಡೆದರೆ ಕೆಲವರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವು ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ..ಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳು ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ಪಾದಗಳ ಗೀರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೀರು ಬಿದ್ದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. 

ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯ ಆಗಮನ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಶಕುನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರಬಹುದು..ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ!

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

