ಈ ತಿಂಗಳ 11 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಪ್ರತ್ಯುತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿ ಯುತಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಗವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 9, 2025, 07:42 PM IST
  • ಈ ತಿಂಗಳ 11 ರಂದು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಪ್ರತಿ ಯುತಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಈ ಪ್ರತಿ ಯುತಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ 11 ರಂದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:38 ಕ್ಕೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡು ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದ ಮಹತ್ವ:

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನನ್ನು ಕರ್ಮದಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ನೀಡುವ ಶನಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿದೇವನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ (ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ) ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ..!

ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು:

ಈ ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒದಗಲಿರುವ ಲಾಭಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ:

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುವುದು 7,000 ರೂ. : ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಮೀನ ರಾಶಿ:

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

