ಮನೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಶಿವನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯ! ರುಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿಸಬಲ್ಲದು

Lord Shivas Favourite Plant: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಸ್ಯವು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಜಮ್ಮಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಿ ಸಸ್ಯವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿವನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಇದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಮ್ಮಿ ಸಸ್ಯವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜಮ್ಮಿ ಸಸ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯವು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜಮ್ಮಿ ಸಸ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಜಮ್ಮಿ ಸಸ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ಜಮ್ಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೂಲಕ ನೆಡಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೀವು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ . ಈಗ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಡಲು.. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಅದನ್ನು 12-24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ.. ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ ಬೀಜವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ವೇಗವಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಜಮ್ಮಿ ಗಿಡ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಾಗ, ಮಣ್ಣು ಒಣಗದಂತೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಆದರೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ನೀರು ಹಾಕುವ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ . ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು 9 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ನಂತರ.. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು 25 ರಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತಿಳಿ ನೆರಳು ಎರಡೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಸ್ಯವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮಿ ಸಸ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಜಮ್ಮಿ ಸಸ್ಯವು ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನೀರು ಬೇಗನೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಜಮ್ಮಿ ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಸ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಮರುವಿಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೇವಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇವಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಸ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
* ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾದರೆ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ.
* ಜಮ್ಮಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
* ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಹ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
