  • ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕೂದಲು ಹೇಗಿದ್ದರೇ ಉತ್ತಮ.. ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾ, ಜಡೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾ?

ಮಲಗುವಾಗ ಕೂದಲು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾ, ಜಡೆ ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 24, 2026, 07:48 PM IST
  • ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡದು
  • ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉದುರುವುದು ತಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ
  • ತಲೆಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ..?

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೂದಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶ್ಯಾಂಪು, ಎಣ್ಣೆಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಆಗೋಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂದಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಡೆಯಬಹುದು. 

ಕೂದಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಡೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕಾ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಎಂಬುದು ಈ ಕಳೆಗಿನಂತೆ ಇದೆ. 

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ, ಫ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಗಲುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಸಂಚಾರ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿಗೆ ಗಾಳಿಯೂ ಸರಳವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ತಲೆ ದಿಂಬು ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ತುಂಡಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಚುವಾಗ ಬಾಚಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿನವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.   

ಜಡೆಯನ್ನು ರಬ್ಬರ್‌ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಲಗುವುದರಿಂದ ಕೂಗಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.  

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಲಗುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲವಾದ ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಹತ್ತಿಯ ತಲೆದಿಂಬನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಲೆಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಲಗಲೇಬೇಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. 

