Smoking health effects : ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 1, 2026, 04:30 PM IST
    • ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
    • ಅನೇಕ ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
    • ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಸೇದೋದು ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಹಾಯ್‌ ಹೇಳಿದಂತೆ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Smoking causes : ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್‌ ಆಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವರು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಶೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಕುಡಿದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ! ಬೇರಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸೋಕೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕು..

ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಎರಡೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ: ಧೂಮಪಾನವು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ನಿಧಾನ ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

