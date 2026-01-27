English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೀರಾ..? ಪೌಷ್ಟಿಂಕಾಂಶವನ್ನು ವಿಷವಾಗಿಸುತ್ತೆ ಇದು.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Health tips : ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದೇ ಚೀಲಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 27, 2026, 08:32 PM IST
    • ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದೇ ಚೀಲಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
    • ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ತೇವಾಂಶವು ಒಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
    • ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.

Food Safety tips : ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ತೇವಾಂಶವು ಒಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಗಾಳಿಯಾಡದಿರುವಿಕೆ: ತರಕಾರಿಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಗಾಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ, ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೋರಿಕೆ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್-ಎ (ಬಿಪಿಎ) ಮತ್ತು ಥಾಲೇಟ್‌ಗಳಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಷ್ಟ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಸಿರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣಾ ವಿಧಾನಗಳು:

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.

ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಜಾಲರಿ ಚೀಲಗಳು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಜಾಲರಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್‌ಗಳು: ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ಅವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ: ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅವು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವು ಬೇಗನೆ ಅಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ. ಇದಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

