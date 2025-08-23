English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಳೆಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಈ ಅಪಾಯ!

Cooker side effects : ಹಳೆಯ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 23, 2025, 03:40 PM IST
    • ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಹಳೆಯ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ
    • ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Trending Photos

ಆಗಸ್ಟ್‌ 25ರಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ​! ಖಾಸಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI... ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
bank holiday
ಆಗಸ್ಟ್‌ 25ರಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ​! ಖಾಸಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI... ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಚೀನಾದ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೃದಯ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.!
camera icon7
Kiwi Fruit Health
ಚೀನಾದ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೃದಯ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.!
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ.. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ..
camera icon5
Gold price today
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ.. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ..
ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ..
camera icon6
Gold rate today
ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ..
ಹಳೆಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಈ ಅಪಾಯ!

Kitchen hacks : ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ವರೆಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹಳೆಯ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಂಬೈನ 50 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೀಸವು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡವರು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರಗಳು ಈಗ 5-ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ ಖಾದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಐಶಾರಾಮಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!

ಸೀಸವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೇಪನವು ಸವೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಸೀಸವು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಸವೆದುಹೋದಂತೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೀಸವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಸೀಸವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೀಸವು ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ? : ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳ ಲೇಪನವು ಸವೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಸೀಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಲೋಹಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

CookerleadDanger Cookingfoodhealth news

Trending News