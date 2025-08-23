ಹಳೆಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಈ ಅಪಾಯ!

Kitchen hacks : ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ವರೆಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹಳೆಯ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಂಬೈನ 50 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೀಸವು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೀಸವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೇಪನವು ಸವೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಸೀಸವು ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಸವೆದುಹೋದಂತೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೀಸವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಸೀಸವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೀಸವು ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ? : ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳ ಲೇಪನವು ಸವೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಸೀಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಲೋಹಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.