  • ಎಲ್ಲರಂತೆ ನೀವೂ ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹುಷಾರ್‌.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ

Black thread astrology : ಕಪ್ಪು ದಾರವು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಶನಿ ಹಾಗೂ ರಾಹುವಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಧರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭ. ಇದರ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೈ ಅಥವಾ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 9, 2025, 09:38 PM IST
Black Thread astro : ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಈ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವರಿಗೆ, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾರವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಬಾರದು. ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಾಗಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ನಕಲಿ ಲವಂಗಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲಿವರ್ ಹಾಳಾಗೋದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ!

ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಬದಲು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಶನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾರದಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ. ಶನಿ ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಜನರು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ದಾರದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 99.9% ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

ಕಪ್ಪು ದಾರವು ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

